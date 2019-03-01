مواجهات في مقديشو ومسلحون من حركة الشباب يتحصنون في مطعم

مقديشو- الوئام:

اندلعت معركة بالأسلحة النارية في مقديشو اليوم الجمعة بين جنود صوماليين ومقاتلين من حركة الشباب تحصنوا في مبنى قريب من فندق استهدفوه بتفجير انتحاري مساء أمس الخميس.

وتردد صوت إطلاق نار كثيف في أنحاء العاصمة الصومالية خلال الليل، ومع حلول الفجر قالت الشرطة إن عدد القتلى، الذي يبلغ 13 حتى الآن، يرتفع في أعقاب الانفجار الذي وقع بفندق مكة المكرمة في شارع مليء بالفنادق والمحال والمطاعم.

وقال الرائد بالشرطة محمد حسين لرويترز اليوم “قوات الأمن أنقذت عشرات المدنيين في الفندق والمباني القريبة. المتشددون لا

يزالون في الداخل وتبادل إطلاق النار لا يزال مستمرا.

أكدنا حتى الآن مقتل 13 وإصابة عدد كبير”. وأضاف “عدد القتلى مرشح للزيادة. كان من الصعب للغاية على قوات الأمن دخول المبنى الليلة الماضية بسبب الظلام وانقطاع الكهرباء جراء الانفجار. الآن موعد حلول الفجر، ونأمل أن تنتهي العملية في

الساعات المقبلة”.

ورأى شهود من رويترز سكان مذعورين في المدينة يبحثون عن أقارب مفقودين خلال الليل، وأجروا عددا لا يحصى من المكالمات الهاتفية لإيجاد أي شخص رأى أفراد عائلاتهم.

وقالت أم لثلاثة أطفال تدعى حليمة عمر لرويترز “ظللت أركض جيئة وذهابا من موقع الانفجار إلى المستشفيات منذ مساء أمس بحثا عن زوجي وأخي اللذين كانا يبيعان في متجر في المكان الذي حدث فيه الانفجار.

وقد رأيتهما للتو في مستشفى وهما في حالة حرجة. زوجي فقد معدته وأخي أصيب بجروح شديدة في كلتا ذراعيه”.

ويعاني الصومال من الفوضى وانعدام القانون والعنف منذ 1991.وتقاتل جماعة الشباب الإسلامية للإطاحة بحكومة يساندها الغرب

ويحميها جنود حفظ سلام من الاتحاد الأفريقي.