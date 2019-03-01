الوئام - متابعات

يستضيف فريق الأهلي، اليوم، نظيره الاتحاد، ضمن مواجهات الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

يقع الأهلي في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 36 نقطة أحرزها في 21 مباراة، فاز في 11 مباراة منها، وتعادل في 3 وخسر 7 مباريات.

مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

بينما يحتل الاتحاد، الذي يقدم نتائج هزيلة هذا الموسم، المركز الخامس عشر قبل الأخير في ترتيب الدوري، برصيد 13 نقطة فقط، جمعها في 22 مباراة، فاز في 3 منها فقط، وتعادل في 4، في حين مني بخسارة 15 مباراة.

مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

ويعود آخر فوز للاتحاد على الأهلي في الدوري السعودي إلى مارس 2012، ومنذ ذلك الحين فاز الأهلي 5 مرات وتعادلا 6 مرات.

مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان