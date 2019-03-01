يستضيف فريق الأهلي، اليوم، نظيره الاتحاد، ضمن مواجهات الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
يقع الأهلي في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 36 نقطة أحرزها في 21 مباراة، فاز في 11 مباراة منها، وتعادل في 3 وخسر 7 مباريات.
مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
بينما يحتل الاتحاد، الذي يقدم نتائج هزيلة هذا الموسم، المركز الخامس عشر قبل الأخير في ترتيب الدوري، برصيد 13 نقطة فقط، جمعها في 22 مباراة، فاز في 3 منها فقط، وتعادل في 4، في حين مني بخسارة 15 مباراة.
مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
ويعود آخر فوز للاتحاد على الأهلي في الدوري السعودي إلى مارس 2012، ومنذ ذلك الحين فاز الأهلي 5 مرات وتعادلا 6 مرات.
وتعد هذه أطول سلسلة بلا انتصار للاتحاد على الأهلي، في الدوري السعودي، حيث بلغت 2411 يومًا، لكن آخر فوز للاتحاد بشكل عام يعود إلى ديسمبر 2016 عندما فاز 3/2 في نصف نهائي كأس ولي العهد السعودي للمحترفين.
مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
ويسعى الأهلي إلى تحسين مركزه في الدوري، وتجاوز فريق التعاون الذي يحتل المركز الرابع برصيد 39 نقطة، وكذلك مواصلة الانتصارات، بعد تغلبه على فريق الوصل الإماراتي بهدفين مقابل هدف، في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.
مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
بينما يحاول العميد الصعود من كبوته هذا الموسم، وتجاوز آخر خسارة له على يد الهلال بهدفين مقابل لا شيء، والنجاة من شبح الهبوط، بجهود لاعبيه وبقيادة المدرب خوسيه لويس سييرا.
مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
المباراة: الأهلي أمام الاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
الملعب: ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة الجوهرة المشعة
التوقيت: اليوم الموافق 1-3-2019 في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة
القنوات الناقلة :
KSA sport
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