أسعار النفط ترتفع بفعل خفض الإمدادات بقيادة “أوبك”

الوئام - وكالات

قفزت أسعار النفط، اليوم، مع تقلص المعروض في الأسواق، بفعل تخفيضات الإنتاج التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، لكن زيادة الإمدادات الأمريكية والمخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي قلصت المكاسب.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 66.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 0557 بتوقيت جرينتش، بزيادة 42 سنتا تعادل 0.6%، عن التسوية السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا، أو ما يعادل 0.5%، عن التسوية السابقة إلى 57.51 دولار للبرميل.

وفي فنزويلا، هبطت صادرات النفط 40% إلى نحو 920 ألف برميل يوميا منذ أن فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على قطاع البترول في الثامن والعشرين من يناير الماضي.

يأتي هذا الهبوط في الوقت الذي تقود فيه “أوبك”، وفنزويلا عضو فيها، جهودا منذ بداية العام لخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا لتعزيز الأسعار.

لكن على الرغم من ذلك، هناك إشارات على المزيد من الوفرة في المعروض في السوق خلال عام 2019.

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية يوم الخميس إنها ستطرح ما يصل إلى ستة ملايين برميل من الخام من احتياطي الطوارئ القومي لتجمع أموالا لتحديث احتياطيات النفط الاستراتيجية في الولايات المتحدة.