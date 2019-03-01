التعليقات: 0

وتباطؤ الاقتصاد العالمي يقلل المكاسب

أسعار النفط ترتفع بفعل خفض الإمدادات بقيادة “أوبك”

أسعار النفط ترتفع بفعل خفض الإمدادات بقيادة “أوبك”
weam.co/576744
الوئام - وكالات

قفزت أسعار النفط، اليوم، مع تقلص المعروض في الأسواق، بفعل تخفيضات الإنتاج التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، لكن زيادة الإمدادات الأمريكية والمخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي قلصت المكاسب.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 66.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 0557 بتوقيت جرينتش، بزيادة 42 سنتا تعادل 0.6%، عن التسوية السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا، أو ما يعادل 0.5%، عن التسوية السابقة إلى 57.51 دولار للبرميل.

وفي فنزويلا، هبطت صادرات النفط 40% إلى نحو 920 ألف برميل يوميا منذ أن فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على قطاع البترول في الثامن والعشرين من يناير الماضي.

يأتي هذا الهبوط في الوقت الذي تقود فيه “أوبك”، وفنزويلا عضو فيها، جهودا منذ بداية العام لخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا لتعزيز الأسعار.

لكن على الرغم من ذلك، هناك إشارات على المزيد من الوفرة في المعروض في السوق خلال عام 2019.

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية يوم الخميس إنها ستطرح ما يصل إلى ستة ملايين برميل من الخام من احتياطي الطوارئ القومي لتجمع أموالا لتحديث احتياطيات النفط الاستراتيجية في الولايات المتحدة.

روابط ذات صلة

الذهب يهبط لأدنى مستوى في أسبوعين مع صعود الدولار

الذهب يهبط لأدنى مستوى في أسبوعين مع صعود الدولار

وزير الطاقة الأمريكي يكشف عن مشروع قانون يسمح بمقاضاة أوبك

وزير الطاقة الأمريكي يكشف عن مشروع قانون يسمح بمقاضاة أوبك

السعودية تقلص إمدادات النفط للساحل الأمريكي إلى أكثر من النصف

السعودية تقلص إمدادات النفط للساحل الأمريكي إلى أكثر من النصف

أسعار النفط تهبط بعد بيانات ضعيفة للمصانع الآسيوية

أسعار النفط تهبط بعد بيانات ضعيفة للمصانع الآسيوية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>