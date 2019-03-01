التعليقات: 0

والبلاديوم يرتفع 0.2%

الذهب يهبط لأدنى مستوى في أسبوعين مع صعود الدولار

الذهب يهبط لأدنى مستوى في أسبوعين مع صعود الدولار
weam.co/576749
الوئام - وكالات

سجلت أسعار الذهب أدنى مستوى في أسبوعين، اليوم، مع تعويض الدولار لخسائره، بفعل بيانات اقتصادية مثيرة للتفاؤل في الولايات المتحدة، لكن المعدن الأصفر تلقى دعما من زيادة المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وبحلول الساعة 0517 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1312.67 دولار للأوقية، بعد أن هبط إلى أدنى
مستوياته منذ الخامس عشر من فبراير الماضي، عند 1311.61 دولار للأوقية، في وقت سابق من الجلسة.

وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1314.30 دولار للأوقية.

وأظهر تقرير نشرته وزارة التجارة الأمريكية أن أداء أفضل من التوقعات في الربع الأخير دفع الناتج المحلي الإجمالي إلى الارتفاع
2.9 % لعام 2018، مقتربا من النمو السنوي المستهدف البالغ 3%.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.2% إلى 1546.70 دولار للأوقية، بعدما تراجع من أعلى مستوياته على الإطلاق، والذي سجله في وقت سابق من الأسبوع عندما بلغ 1565.09 دولار للأوقية.

كما ارتفع البلاتين 0.1% إلى 870.87 دولار للأوقية، لكن جرى تداوله دون أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر، والذي بلغ 876
دولارا في الجلسة السابقة.

وانخفضت الفضة 0.1 % في التعاملات الفورية إلى 15.58 دولار للأوقية.

روابط ذات صلة

أسعار النفط ترتفع بفعل خفض الإمدادات بقيادة “أوبك”

أسعار النفط ترتفع بفعل خفض الإمدادات بقيادة “أوبك”

أسعار النفط تهبط بعد بيانات ضعيفة للمصانع الآسيوية

أسعار النفط تهبط بعد بيانات ضعيفة للمصانع الآسيوية

الذهب قرب أدنى مستوى في أسبوعين مع انتعاش الدولار

الذهب قرب أدنى مستوى في أسبوعين مع انتعاش الدولار

الذهب يصعد 0.1% بفعل انخفاض الدولار.. والبلاديوم فوق 1550 دولارا

الذهب يصعد 0.1% بفعل انخفاض الدولار.. والبلاديوم فوق 1550 دولارا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>