الوئام - متابعات

يلتقي اليوم فريق الهلال أمام نظيره الفيصلي، شمن مباريات الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 52 نقطة جمعها من 21 مباراة، في حين يحتل الفيصلي المركز الثامن برصيد 30 نقطة، في 21 مباراة أيضا.

مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

ويدخل الزعيم مباراة اليوم سعيا لتعيز صدارته على رأس ترتيب الدوري السعودي، والابتعاد بفارق 6 نقاط عن وصيفه فريق النصر، الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة.

مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

وعلى الجانب الآخر، يسعى الفيصلي لتجاوز فريق الفتح، صاحب المركز السابع برصيد 32 نقطة، واستغلال المعنويات المرتفعة، بعد الفوز الكبير على الرائد بنتيجة 3 أهدف مقابل لا شيء.

مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

ويواجه الهلال صعوبات في ظل غيابات بين صفوف اللاعبين، شملت نواف العابد، عبدالله عطيف وسلمان الفرج.

مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

وأخيرا أعلن النادي عبر حسابه الرسمي على “تويتر” إن قائمة الفريق لمباراة اليوم خلت من اسم البرازيلي كارلوس إدواردو، بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية، أثناء مران الفريق مساء اليوم.

مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

المباراة: الهلال أمام الفيصلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

الملعب: ستاد جامعة الملك سعود

التوقيت: اليوم الموافق 1-3-2019 في تمام الساعة 6:35 مساء بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة :

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