التعليم: حركة النقل الخارجي في موعدها ونحذّر من المعلومات المغلوطة

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي:

حذرت وزارة التعليم جميع الراغبين في حركة النقل الخارجي من معلومات غير صحيحة يتم تداولها بخصوص حركة النقل الخارجية.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فقد نبهت الادارة العامة لشؤون المعلمين بوزارة التعليم جميع المتقدمين لحركة النقل إلى عدم الاهتمام لما ينشره بعض الأشخاص سعيا لتحقيق مصالح شخصية أو زيادة في أعداد المتابعين فينشرون معلومات غير صحيحة عن نسبة الحركة والتخصصات المنقولة.

وقالت في تنبيه لها: في حالة توفر مثل هذه المعلومات سيتم نشرها في الحسابات الرسمية.

وأكدت بأنها ملتزمة بإعلان حركة النقل الخارجي في موعدها المقرر بتاريخ الخميس ٧ رجب ١٤٤٠ مشددة على جميع المتقدمين لحركة النقل الخارجي من شاغلي الوظائف التعليمية ضرورة طباعة استمارات النقل الخارجي وتصديقها لتقديمها عند التظلم الالكتروني.