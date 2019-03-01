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صحية وإدارية وفنية

17 وظيفة شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

17 وظيفة شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي
weam.co/576766
الوئام - متابعات

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الصحية والإدارية والفنية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد والزمالة في عددٍ من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وأوضح المستشفى أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. موظف فرز بريد ثالث (الرياض).

. ممرض أول (عدد وظيفتين/ الرياض).

. سكرتير ثان (الرياض).

. مشغل معالجة مياه ثان (الرياض).

. منسق مشروع ثان (الرياض).

. صيدلاني ثان (الرياض).

. كاتب حمية (الرياض).

. استشاري علم الأشعة التدخلية (الرياض).

. امين صندوق (الرياض).

. استشاري عناية مركزة (الرياض).

. أخصائي علاج تنفسي (الرياض).

. اختصاصي- التصوير بالرنين المغناطيسي (جدة).

. أخصائي تروية قلبية (جدة).

. أخصائي علاج تنفسي (جدة).

. مشرف خدمات تصوير بالرنين المغناطيسي (جدة).

. أخصائي تقنية قلب وأوعية دموية (جدة).

وأوضح المستشفى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 أبريل 2019م.

وأشار المستشفى إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، عبر الرابط : https://www.kfshrc.edu.sa/ar/Home/careers/vacancieslist

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