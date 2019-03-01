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منحة طارئة

اليابان تخصص 13 مليون دولار لدعم النازحين واللاجئين في سوريا ولبنان

اليابان تخصص 13 مليون دولار لدعم النازحين واللاجئين في سوريا ولبنان
weam.co/576788
واس - الوئام

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية اليوم، أن طوكيو قررت تخصيص منحة طارئة بقيمة 13 مليون دولار لدعم النازحين واللاجئين في سوريا ولبنان.

وقالت في بيان صحفي: “إن المساعدات تهدف إلى توفير المساعدات الإنسانية في مجالات الصحة والصرف الصحي والنظافة وتوفير المأوى، فضلا عن الاحتياجات الأساسية عبر خمس منظمات دولية، بينها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأشارت إلى أنه سيتم انفاق 9ر4 مليون دولار من التبرع المالي الجديد في اطار جهود معالجة الأزمة الإنسانية داخل سوريا. كما لفت البيان إلى توجيه 1ر8 مليون دولار إلى داخل لبنان، بهدف تحسين ظروف المعيشة لنحو 40 ألف لاجئ سوري، مبينًا أن المساعدات ستسمح أيضا لنحو 280 ألف لاجئ فلسطيني، بالوصول إلى الخدمات الصحية.

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