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إصابة مقيمين في حريق اندلع داخل شقة بمحافظة خيبر

إصابة مقيمين في حريق اندلع داخل شقة بمحافظة خيبر
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المدينة- الوئام- عبدالله العازمي

أصيب شخصان مقيمان من الجنسية اليمنية في حريق اندلع داخل غرفة نوم بشقة في عمارة بحي المخطط بمحافظة خيبر، وباشرت الجهات الأمنية والإسعافية الحادث.

وقال متحدث الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد بن مبارك الجهني: “تبلغنا صباح هذا اليوم الجمعة عن حادث حريق في شقة بعمارة بالدور الثاني بحي المخطط بمحافظة خيبر، تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع حيث اتضح أن الحريق داخل غرفة النوم وتم السيطرة على الحريق وإخماده ونتج عن الحادث إصابة مقيمين من الجنسية اليمنية تم إخراجهما قبل الوصول للموقع ونقلهما عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفى.

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