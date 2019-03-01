“الآسيوي” يعلن قائمة المرشحين لانتخاباته المقبلة

عبدالعزيز السديري- الوئام

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات الاتحاد المقبلة والمقرر إقامتها في السادس من أبريل المقبل في العاصمة الماليزية كوالالامبور، بعد اعتماد ملفات المرشحين للمناصب.

وسيتنافس على رئاسة الاتحاد، البحريني سلمان آل خليفة الرئيس الحالي للاتحاد، بالإضافة إلى الإماراتي محمد الرميثي، والقطري سعود المهندي.

فيما شهد التنافس على منصب نائب الرئيس، تواجد الرئيس السابق للاتحاد السعودي لكرة القدم قصي الفواز، والذي يدخل المنافسة مع 16 مرشحًا آخر من مختلف المناطق الآسيوية.

كما شهدت القائمة التي أعلنها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ترشح خالد الثبيتي لعضوية مجلس الفيفا مرشحًا من الاتحاد السعودي لكرة القدم.