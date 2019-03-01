مسح: إنتاج أوبك تراجع مجددا في فبراير

وكالات- الوئام

كشف مسح أجرته “رويترز”، تراجع إنتاج نفط أوبك لأدنى مستوى في أربع سنوات خلال فبراير شباط، في الوقت الذي نفذت فيه السعودية وحلفاؤها الخليجيون خفضا يفوق المستهدف في اتفاق المنظمة بشأن الإنتاج فيما سجل إنتاج فنزويلا المزيد من الهبوط غير الطوعي.

وأظهر المسح الذي نُشرت نتائجه اليوم الجمعة أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، التي تضم 14 عضوا، ضخت 30.68 مليون برميل يوميا الشهر الماضي بانخفاض قدره 300 ألف برميل يوميا مقارنة مع

يناير كانون الثاني، وهو أدنى مستوى إجمالي لإنتاج أوبك منذ 2015 وفقا لمسوحات رويترز.

ويشير المسح إلى أن السعودية وحلفاءها الخليجيين نفذوا تخفيضات تفوق المتعهد به لتجنب احتمال تكون تخمة جديدة هذا العام.

ودخل اتفاق رسمي بين أوبك وحلفاء للمنظمة لخفض الإنتاج في 2019 حيز التنفيذ في الأول من يناير/ كانون الثاني.