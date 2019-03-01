غزة تسير أول رحلة عمرة منذ 4 سنوات بالتنسيق مع مصر

الوئام - وكالات

يسيّر الفلسطينيون في قطاع غزة، الأحد المقبل، أول رحلة عمرة إلى الأراضي المقدسة في السعودية، بعد توقف دام أربعة أعوام متواصلة بسبب ظروف إغلاق معبر رفح البري على الحدود بين القطاع ومصر.

وأعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني، يوسف ادعيس، الشهر الماضي، عن استئناف رحلات العمرة للفلسطينيين في غزة بعد توقفها منذ العام 2014، بعد إنهاء وزارته ترتيبات ذلك مع السلطات المصرية.

ومن المنتظر أن تنطلق أول رحلة عمرة في الثالث من مارس الجاري. فيما حصل الفوج الأول من المعتمرين البالغ عددهم 800 معتمر، نهاية الأسبوع، على تأشيرات دخول السعودية.

وأنهت شركات الحج والعمرة في غزة، اليوم، توزيع ملابس الإحرام وحقائب وكتاب دليل إرشادات العمرة، على المعتمرين المسجلين لديها.