دراسة: “البالونات” آفة تهدد حياة الطيور البحرية

وكالات- الوئام

خلصت دراسة علمية أسترالية، إلى أن البالونات تمثل المخلفات البلاستيكية الأكبر خطورة على حياة الطيور البحرية حيث يزيد احتمال تسببها في نفوق الطيور عن طريق البلع على المخلفات البلاستيكية الصلبة بـ 32 مرة.

ودرس الباحثون، سبب نفوق 1733 طائرا بحريا ينتمون لـ 51 فصيلة، ووجدوا أن طائرًا من بين كل ثلاثة ابتلع مخلفات بحرية.

وذكرت الدراسة التي نشرت نتائجها، اليوم الجمعة، مجلة “ساينتيفيك ريبورتس”، أن احتمال نفوق طائر بحري ابتلع قطعة بلاستيك واحدة تبلغ 20% وتزيد على 50% حال ابتلاع تسع قطع، وإلى 100% لدى ابتلاع 93

قطعة.

ورغم أن البلاستيك الصلب يمثل أغلبية المواد البلاستيكية التي تبتلعها الطيور، يقل احتمال تسببه في نفوق الطيور البحرية بكثير عن المواد البلاستيكية اللينة مثل البالونات.

وقالت لوران رومان الباحثة الرئيسية في الدراسة: “البالونات أو بقاياها هي المخلفات البحرية التي يرجح أن تتسبب في نفوق (الطيور البحرية)، وقد تسببت في نفوق نحو طائر من بين كل خمسة طيور بحرية ابتلعتها”.

وأُجرى الدراسة باحثون من معهد الدراسات البحرية ودراسات القطب الجنوبي في جامعة تسمانيا، ومنظمة الكومنولث للأبحاث العلمية والصناعية وهي أكبر هيئة علمية في أستراليا.

وأضافت رومان: “ابتلاع المخلفات البحرية أصبح الآن خطرا معترفا به عالميا لكن العلاقة بين كمية أو نوع المخلفات التي تبتلعها الطيور البحرية ومعدلات النفوق ما زالت غير مفهومة”.