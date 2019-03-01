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باكستان تعلن استئناف الرحلات الجوية اليوم الجمعة

باكستان تعلن استئناف الرحلات الجوية اليوم الجمعة
weam.co/576828
وكالات - الوئام:

أعلنت هيئة الطيران المدني الباكستانية اليوم الجمعة، أن عمليات الطيران في مطارات كراتشي وإسلام أباد وبيشاور وكويتا ستستأنف الساعة السادسة مساء اليوم بعد توقف مؤقت وسط تصاعد التوترات العسكرية مع الهند المجاورة.

ووفقا للمتحدث باسم الهيئة ، سيتم استئناف الرحلات الداخلية والدولية في قدرة محدودة وعلى مسارات معينة،بحسب قناة”.

وأضاف أنه سيتم اتخاذ قرار بشأن استئناف عمليات الطيران في مطارات لاهور وسيالكوت وفيصل أباد ومولتان في وقت لاحق.

يشار إلى أن باكستان والهند اغلقتا مجالهما الجوي بسبب التوترات بين البلدين على خلفية هجمات انتحارية ضد قوات هندية في كشمير الهندية .

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