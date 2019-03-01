الإمارات تسمح باستئناف رحلات الطيران إلى مطارات باكستانية

وكالات- الوئام

قررت السلطات الإماراتية، اليوم الجمعة، استئناف رحلات الطيران لمطارات باكستانية بعد عودة الهدوء للأجواء الباكستانية.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات، في بيان اليوم، إنه بناء على مستجدات الوضع في باكستان وعودة الهدوء إلى الأجواء الباكستانية، قررت الهيئة إلغاء تعليق الرحلات والسماح للطائرات المسجلة في الإمارات باستئناف رحلاتها مجددا.

وأوضحت أن القرار يشمل عودة الطائرات إلى مطارات كراتشي و إسلام آباد وبيشاور، مشيرة إلى أنه سيتم مراجعة الوضع لباقي المطارات لاحقا.

وكانت شركات طيران إماراتية، أعلنت تعليق رحلاتها إلى مدن باكستانية عقب تصاعد الأزمة بين باكستان والهند.

كانت هيئة الطيران المدني الباكستانية، أعلنت عن عودة جزئية لرحلات الطيران بعد إغلاق المجال الجوي للبلاد بسبب التوترات مع الهند على خلفية هجمات تعرضت لها قوات هندية في كشمير الخاضعة لسيطرة نيودلهي ما أسفر عن مقتل 40 جنديا.