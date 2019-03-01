ريال مدريد يهزم برشلونة على شبكات التواصل الاجتماعي

متابعات- الوئام

كشفت دراسة أجراها موقع “ستاتيستا” البريطاني عبر الإنترنت، أن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم يتفوق على غريمه التاريخي برشلونة في عدد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بفارق يصل إلى 10%.

وأوضحت دراسة الموقع البريطاني المتخصص في عمل الإحصاءات، أن 46% من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يفضلون ريال مدريد، فيما وصلت نسبة أنصار برشلونة على نفس المواقع إلى 36%

وطبقًا للدراسة المذكورة، وصل عدد متابعي ريال مدريد إلى 109 ملايين شخص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و31.5 مليون شخص على “تويتر” و69.2 مليون شخص عبر “إنستجرام”.

فيما وصل عدد متابعي برشلونة إلى 102 مليون شخص عبر “فيسبوك” وإلى 13.9 مليون شخص عبر “تويتر” و66 مليون عبر “إنستجرام”.

يشار إلى أن الناديين الكبيرين سيلتقيان غدا السبت مجددا بعد لقائهما في بطولة كأس ملك إسبانيا أول أمس الأربعاء، ولكن هذه المرة في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “الليجا”.

وفاز برشلونة بمواجهة الإياب في الدور قبل النهائي لكأس ملك إسبانيا بثلاثية نظيفة على ملعب سانتياجو بيرنابيو، معقل ريال مدريد، ليتأهل إلى النهائي، علما بأن لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب برشلونة “كامب نو” انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.