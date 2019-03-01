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حرس الحدود والدفاع المدني ينقذان مواطنا سقط من مرتفع صخري في أملج

حرس الحدود والدفاع المدني ينقذان مواطنا سقط من مرتفع صخري في أملج
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تمكن رجال حرس الحدود والدفاع المدني بمحافظة أملج بمنطقة تبوك من إنقاذ مواطن سقط من علو إحدى المرتفعات الصخرية بمركز الشبعان.
 
وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنّام القريني، أن فرق البحث والإنقاذ بمحافظة أملج تمكنت من الوصول لشخص سقط من علو إحدى المرتفعات الصخرية في إحدى المتنزهات التابعة لمركز الشبعان اليوم الجمعة ٢٤/ ٦/ ١٤٤٠هـ، أثناء تجوله فيها، وتعرض لإصابة متوسطة وبعض الكدمات حيث تم تقديم المساعدة الأولية، والاتصال بالدفاع المدني والهلال الأحمر، وقد تم إسعاف المصاب ونقله إلى مستشفى أملج، وحالته مستقرة.
 
وحث المتحدث الرسمي لحرس الحدود عموم المواطنين والمقيمين من المتنزهين ومرتادي الشواطئ إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع قواعد السلامة، مذكرًا برقم التواصل مع طوارئ حرس الحدود (٩٩٤)، في الحالات الطارئة لا قدر الله.

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