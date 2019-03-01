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المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجومين اللذين وقعا في العراق والصومال

المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجومين اللذين وقعا في العراق والصومال
شعار وزارة الخارجية
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عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجومين اللذين وقعا في مدينة الموصل العراقية والعاصمة الصومالية مقديشو، وأسفرا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وجدد المصدر التأكيد على رفض المملكة لهذه الأعمال الإرهابية الآثمة، ووقوفها إلى جانب الدولتين الشقيقتين ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي جمهورية العراق وجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقتين، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

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