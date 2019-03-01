مصرع طفلين في حادث مروع بالعقيق

العقيق - الوئام - عايض ال ركبان

لقي طفلان مصرعهما في حادث انقلاب مركبة على طريق الرياض الجديد بمحافظة العقيق، فيما أصيب الأب والأم بإصابات متفرقة.

وصرح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني بوقوع حادث انقلاب اليوم الجمعه في العقيق وتحديدا على طريق الرياض الجديد ونتج عنه حالتين وفاه وإصابتين.

وأضاف الزهراني أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغا على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 16:52 مسا اليوم عن حادث انقلاب سياره هواندي اكسنت وتم توجية فرقتين اسعافيه من الهلال الاحمر وفرقة من اسعاف الصحة والدفاع المدني للموقع وعند وصول أول فرقة لموقع الحادث اتضح وجود حالتين وفاة بالموقع بعد الكشف عليها وإصابتين إصابة خطيرة تم التعامل معها إسعافياً بالموقع ونقلها لمستشفى العقيق والاصابه الاخرى نقلت من قبل إسعاف الصحة.