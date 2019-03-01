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منظمة الأسلحة الكيمياوية: مادة سامة استخدمت في هجوم دوما بسوريا عام 2018

منظمة الأسلحة الكيمياوية: مادة سامة استخدمت في هجوم دوما بسوريا عام 2018
weam.co/576878
الوئام - متابعات

أعلنت منظمة الأسلحة الكيمياوية، مساء الجمعة، أن مادة سامة استخدمت في هجوم دوما في سوريا عام 2018.

يذكر أنه سبق وأتهم الغرب دمشق بشن هجوم كيميائي على مدينة دوما بالغوطة الشرقية، وهددها بتوجيه ضربات عسكرية. واستخدمت منظمة “الخوذ البيضاء” لقطات فيديو لسكان دوما، بما فيهم الأطفال، يحاول الأطباء إنقاذهم من آثار مواد سامة كدليل عن الهجوم الكيميائي المذكور.
ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، وقتها، أن الهدف من نشر الأنباء عن قيام القوات السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية هو تبرئة الإرهابيين وتبرير الضربات المحتملة من الخارج.

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