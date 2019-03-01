ربع السعوديين مصابون بـ«السكري»

الوئام - متابعات

أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية السكري السعودية الخيرية عبدالعزيز الحميدي، أن نسبة الإصابة في المملكة بالسكري بلغت 24 في المئة من إجمالي عدد السكان.

وقال الحميدي خلال تدشين نائب أمير منطقة المدينة المنورة سعود بن خالد الفيصل، – المؤتمر العلمي الرابع لداء السكري، والمعرض المصاحب له، والعيادة المتنقلة التي تقدم خدمات الكشف والإرشاد الطبي للمصابين-، أن المؤتمر يهدف إلى الحد من الإصابة في داء السكري، وهو الداء الأوسع انتشاراً والأكثر نمواً حتى بلغت نسبته أرقاماً مفزعة في العالم.

وبين رئيس الجمعية التي تنظم المؤتمر، أن المؤتمر يضم عدداً من المثقفين وأخصائي التغذية، والذين يقدمون خلال فعاليات المؤتمر محاضرات توعوية وتثقيفية صحية عن داء السكري، إضافة إلى المعرض المصاحب الذي يحتوي على عدد من الأقسام المتخصصة، ويقدم من خلالها شرح مفصل عن أعراض السكري وطرق التعامل معه.