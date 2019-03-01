“فيفا”: مستعد لفتح باب التقدم بعروض لبطولتين جديدتين

رجح الاتحاد الدولي لكرة القدم فتح باب التقدم بعروض بحثا عن داعمين ماليين لبطولتين دوليتين مقترحتين في تغير واضح لاستراتيجية جياني إنفانتينو رئيس الفيفا.

واقترح انفانتينو إطلاق كأس عالم للأندية بمشاركة 24 فريقا على أن تقام كل 4 سنوات إضافة لنسخة عالمية من دوري الأمم الأوروبية الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. ويرغب إنفانتينو في انطلاق البطولتين في 2021.

وقال رئيس الفيفا إن خططه التي قدمها لأول مرة في اجتماع للفيفا في بوجوتا العام الماضي، تستند إلى عرض من تحالف استثماري يرغب في ضخ 25 مليار دولار على مدار 12 عاما في مقابل استحواذه على 49 في المئة من ملكية البطولتين.

ومع ذلك، فإن فيفا اقترح يوم الجمعة دعوة جهات أخرى للتقدم بعروض بمجرد حسم صيغة البطولة على الرغم من نفيه أنه رفض العرض الأصلي حتى الآن.

وقوبلت خطط إنفانتينو بمعارضة أندية وبطولات دوري أوروبية إضافة لمعارضة الاتحاد الأوروبي للعبة، وتقول تلك الجهات إنها بحاجة لمزيد من التفاصيل بشأن المستثمرين.