كندا تستعد لتسليم مسؤولة في شركة هواوي إلى أمريكا

بدأت وزارة العدل الكندية رسميا في إجراءات تسليم المديرة المالية لمجموعة هواوي الصينية للاتصالات، للولايات المتحدة، وذلك بعد توقيفها في الأول من ديسمبر في فانكوفر بناء على طلب واشنطن.

وقالت الحكومة الكندية في بيان إنه بعد شهر من إصدار القضاء الأميركي لائحة اتهام طويلة بحق المجموعة الصينية والمسؤولة فيها، “بدأ الموظفون في وزارة العدل الكندية رسميا آلية تسليم” مينغ وانتشو.