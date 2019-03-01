20 ألف “بروشور” توعية لجماهير “ديربي جدة” عبر “كفى”

وزع فريق جمعية “كفى” للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بجدة، مساء اليوم، قبيل ديربي عروس البحر الأحمر، الذي يجمع بين فريقي الاتحاد والأهلي، ضمن مباريات بطولة دوري المحترفين والذي يقام بملعب الجوهرة أكثر من 15 ألف بروشور توعوي يبين عواقب تعاطي التدخين والمخدرات.

وأكد مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة الدكتور صلاح بن محمد الشيخ، أنه فريق كفى والذي يضم 15 شابا وزع على عدد من الجماهير الورود والبروشورات التوعوية، موضحاً أن لقاء اليوم يعد الأكبر جماهيريا على مستوى المملكة؛ ولذلك وجب على “كفى” الوجود من أجل توعية الشباب وتحصينهم في هذا العرس الكروي الكبير.

وبين الشيخ أن كفى أطلقت خلال هذا الحدث الهام عيادة ثابتة في المنصتين الذهبية والفضية ، وعيادة متنقلة ، ومعرض توعوي ، وقد زراهم أكثر من 20 ألف متفرج حرص غالبهم على الحصول على عنوان الجمعية لأجل البدء في تلقي العلاج.

وشكرت إدارة جمعية “كفى”، ممثلة في رئيس مجلس إدارتها بمنطقة مكة المكرمة، الأستاذ داوود الفايز هيئة الرياضة على إتاحة هذه الفرصة القيمة لـ”كفى”، لتوعية الشباب، مؤكدا أن ذلك غير مستغرب على ولاة أمر هذا الوطن المبارك الذي يسهر على أمن وسلامة أبنائه