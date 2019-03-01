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وزير الإعلام اليمني: قبائل حجور سجلت اسمها في التاريخ بصمودها في وجه العدوان الحوثي

وزير الإعلام اليمني: قبائل حجور سجلت اسمها في التاريخ بصمودها في وجه العدوان الحوثي
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الوئام - متابعات

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الجمعة، إن قبائل حجور سجلت اسمها في صفحات التاريخ بصمودها في وجه العدوان الحوثي البربري بمختلف أنواع الأسلحة، وتمكن أبناؤها الأبطال على قلة إمكاناتهم ووقوعهم تحت الحصار على نقل المعركة من الدفاع للهجوم، وتحرير عدد كبير من مناطقهم التي كانت المليشيات الحوثية سيطرت عليها في بداية المواجهات.

وأضاف الإرياني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن قبائل حجور باتت مضرب المثل بين اليمنيين في صمودها وبطولاتها وتصديها للكهنوت الحوثي وانتصارها لقيم الثورة والجمهورية والحرية والعيش المشترك بين اليمنيين، وستكون بإذن الله بوابة النصر لإسقاط الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا واستعادة كل التراب اليمني من هذه العصابة الإجرامية.

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