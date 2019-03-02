وزارة البلدية ترد على أمين جدة: أمناء المناطق مسؤولون عن الأعمال ومحاسبة المقاولين

علقت وزارة الشئون البلدية والقروية، قبل قليل، على أمين محافظة جدة، صالح التركي، والذي تحدث في مقطع فيديو عن تهاون بعض المقاولين في أداء مهامهم.

وقالت في بيان: “إشارة إلى المقطع المرئي المتداول لمعالي أمين محافظة جدة أثناء حديثه عن تهاون بعض المقاولين في أداء مهامهم، تنوّه وزارة الشئون البلدية والقروية، بأن أمناء المناطق والمحافظات، مسئولون بشكل مباشر عن كافة الأعمال والمشاريع البلدية التي يتم تنفيذها ضمن نطاق إشرافهم، بما يشمل المسئولية عن مراقبة جودة وسلامة تنفيذ هذه الأعمال والمشاريع”.

وأكدت أن أمناء المناطق والمحافظات، يتمتعون بصلاحيات واسعة في تعزيز الرقابة على الأعمال والمشاريع البلدية، بما في ذلك فرض الغرامات على المخالفين، والتوصية من خلال لجان فحص العروض، بسحب المشاريع من المقاولين غير الملزمين، وتنفيذ الأعمال على حسابهم.

ويأتي تفويض الوزارة لهذه الصلاحيات ضمن ممكنات تطوير الأداء التي اعتمدت مؤخراً، والتي اشتملت على إعطاء الأمناء كافة الصلاحيات الإدارية والمالية التي تمكنهم من أداء مهامهم بشكل كامل ، وأن تمارس الوزارة دورها كمشرع وممكن ومراقب لأداء الأمانات، وفقا للبيان.

وأشارت إلى أن المقاولين الذين يتهاونون في تنفيذ الأعمال والمشاريع التي أسندت إليهم، سيكونون تحت طائلة المحاسبة وتطبيق الجزاءات المقررة في الأنظمة والتعليمات المرعية.

ويشكّل تطوير أداء الأمانات، أولوية لدى معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف د ماجد بن عبدالله القصبي، حيث يجتمع بأمناء المناطق والمحافظات بشكل دوري، كما وضعت الوزارة مؤشرات لقياس أداء كل أمانة توضح مدى جودة أعمالها وحسن ادائها ومدى رضا المستفيدين من خدماتها، وفقا للبيان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأمين جدة في لقاء أقيم بالغرفة التجارية، اتهم فيه المقاولين بعدم المصداقية والتلاعب في أعمالهم، قائلا كل المقاولين مخالفين والغرامات لا تفيد.

ووعد بنشر أسماء المقاولين المخالفين وأرقام هواتفهم وعناوينهن للمواطنين في مجلة الأمانة، قائلا: هنقول للمواطنين هؤلاء المسؤولين طاردوهم.. مافي حل لأن الغرامات. ما تفيدني بشيء، ولا تفيد المواطن.. المواطن يبغى خدمة ، والمقاول يقبل الغرامة ولا يقدم الخدمة،

الأمر الذي علق عليه البعض بأنه تهرب من المسؤولية.