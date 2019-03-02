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حتى يوم الأحد المقبل

قائد الجيش الجزائري يطلب من بوتفليقة البقاء في جنيف

قائد الجيش الجزائري يطلب من بوتفليقة البقاء في جنيف
weam.co/576961
الجزائر- الوئام:

نقلت قناة “يورونيوز” عما وصفته بمصدر رسمي جزائري قوله، إن قائد الجيش الجزائري طلب من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة البقاء في جنيف حتى يوم الثالث من الشهر الجاري، آخر يوم لتقديم أوراق الترشح الرسمية.

وقال المصدر الرسمي لم تذكر القناة اسمه إن طائرة بوتفليقة عادت من جنيف إلى الجزائر دون وجوده على متنها.

وأصدرت الرئاسة الجزائرية بيانا يوم الخميس قبل الماضى أعلنت فيه أن بوتفليقة سيتواجد بجنيف لمدة 48 ساعة لإجراء فحوصات روتينية.

وأضاف المصدر أن الرئيس الجزائري استدعى أمس مستشاره الدبلوماسي ووزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة إلى جنيف للتفاوض حول إمكانية تعيين الأخير رئيساً لوزراء البلاد.

وتشهد الجزائر خروج الألاف من المتظاهرين المطالبين بعدم ترشيح بوتفليقة لعهدة خامسة.

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