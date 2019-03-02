الوئام - متابعات

بعد فوز كبير بنتيجة 3 أهداف مقابل لاشيء، وإقصاء من كأس إسبانيا، يلتقي اليوم قطبي الكرة العالمية، ريال مدريد وبرشلونة، حيث يتجدد كلاسيكو الأرض مرة أخرى خلال 3 أيام فقط، ولكن هذه المرة ضمن منافسات الأسبوع الـ 26 من الدوري الإسباني.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر في الدوري الإسباني

يحتل الفريق الكتالوني صدارة الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، متفوقا بفارق 7 نقاط على أتلتيكو مدربد صاحب مركز الوصيف، في حين يأتي النادي الملكي ثالثا برصيد 48 نقطة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر في الدوري الإسباني

من جانبه، قال المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدير الفني لفريق ريال مدريد: “نريد الحصول على نقاط جديدة في الدوري الإسباني ، لأننا وقفا على أقدامنا من جديد ، يجب علينا تحسين الأخطاء ، وفي نفس الوقت نرغب بتقليص فارق النقاط مع أتلتيكو وبرشلونة”.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر في الدوري الإسباني

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس: “قدمنا مباراة جيدة ضد برشلونة ، لكننا سنحاول تصحيح الأخطاء ، المباراة التالية هي الأهم دائماً ، لأنك تضع فيها كل طاقتك ، أمامنا فرصة تسجيل الأهداف التي رفضت دخول مرمى تير شتيجن يوم الأربعاء أيضا”.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر في الدوري الإسباني

ورفض سولاري التحدث عن غياب المدافع سيرجيو راموس – بسبب الإيقاف – ، وأكد في نفس الوقت عودة إيسكو منذ 4-5 أيام ، بعد غيابه عن الملاعب لـ 1 يوماً بسبب الإصابة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر في الدوري الإسباني

على الجانب الآخر، أعلن المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة قائمة فريقه المُستدعاة رسميًا، لمباراة ريال مدريد بالليجا.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر في الدوري الإسباني

وشهدت القائمة عودة الهولندي “ياسبر سيليسن” حارس مرمى برشلونة بعد تعافيه بالإضافة إلى لاعب الوسط “آرثر”، وكذلك المدافع “موريلو”، بينما غاب خمسة لاعبين آخرين وهم “سامبر”، و”رافينيا”، “فيرمايلين” و”توديبو”، وتم استبعاد “كيفين برينس بواتينج” لأسباب فنية.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر في الدوري الإسباني

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن، ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، جوردي ألبا، لينجليت، موريلو، سرجي روبرتو، صامويل أومتيتي.

خط الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، كوتينيو، فيدال، أليينا، آرثر.

خط الهجوم: لويس سواريز، ليونيل ميسي، مالكوم، عثمان ديمبلي.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر في الدوري الإسباني

المباراة: ريال مدريد أمام برشلونة في الدوري الإسباني

الملعب: ستاد سنتياجو برنابيو

التوقيت: اليوم الموافق 2-3-2019 في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة 10:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة :

beIN SPORTS 1 HD

beIN SPORTS 3 HD

المعلقين : رؤوف خليف، خليل البلوشي، خالد الغول.