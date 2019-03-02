قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على 6 نقاط داعشية في الباغوز السورية

الباغوز -الوئام:

أعلنت قوات سورية الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي اليوم السبت تقدمها كيلومترا واحدا في بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي، والتي تعد آخر معاقل تنظيم داعش شرق سورية.

ونقلت وكالة أنباء “هاوار” الكردية عن المتحدث باسم قوات قسد مصطفى بالي قوله اليوم: إن المعارك القوية لا زالت مستمرة منذ ليلة أمس في الباغوز، بين المقاتلين ومرتزقة داعش.

وأضاف: المقاتلون في تقدم مستمر، حيث تمكنوا حتى الآن من تحرير 6 نقاط كان يتمركز فيها مرتزقة داعش مشيرا إلى أنه خلال المعارك الدائرة قتل عدد من عناصر داعش، كما أصيب 3 من مقاتلي قوات سورية الديمقراطية بجروح.

والباغوز، آخر منطقة مأهولة لا تزال تحت سيطرة مسلحي تنظيم داعش.كانت “قسد” قد أعلنت مساء أمس الجمعة بدء معركة السيطرة على بلدة الباغوز .

وقال القائد العسكري في جيش الثوار التابع للجيش الحر دجوار إدلب لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) بدأت مساء (الجمعة) معركة السيطرة على ما بقي من بلدة الباغوز التي يتواجد بداخلها عناصر تنظيم داعش، بالتمهيد المدفعي.

وأكد إدلب أن المعركة بدأت من ثلاثة محاور المحور الشرقي من جهة بلدة باغوز تحتاني، ومن الجهة الشمالية من منطقة الجبل، وكذلك من المنطقة الغربية في بلدة الباغوز التي تسيطر عليها قواتنا.