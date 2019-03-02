الوئام - متابعات

يستضيف فريق توتنهام الإنجليزي، اليوم، نظيره أرسنال، في مباراة صعبة وقوية لكلا الفريقين، ضمن منافسات الأسبوع الـ 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مشاهدة مباراة توتنهام وأرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ويحتل توتنهام المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 60 نقطة خلف مانسشتر سيتي صاحب مركز الوصيف بفارق 8 نقاط، بينما يحتل أرسنال المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

مشاهدة مباراة توتنهام وأرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ومع اقتصار الفارق بين توتنهام وأرسنال في جدول المسابقة على 4 نقاط، تحظى مباراة اليوم بأهمية أكبر من نسخ سابقة للديربي بين الفريقين.

مشاهدة مباراة توتنهام وأرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي

إذ يرغب توتنهام في إستعادة ذاكرة الانتصارات بعدما مني بهزيمتين متتاليتين في المرحلتين الماضيتين أملاً في تأمين موقعه بالمركز الثالث، بينما يرغب أرسنال في تحقيق الفوز الرابع على التوالي للتمسك بالمركز الرابع المؤهل للنسخة القادمة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة توتنهام وأرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز درامي لآرسنال بنتيجة 4/2 ، في حين فاز توتنهام 2/0 في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

مشاهدة مباراة توتنهام وأرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وسبق أن تقابل الفريقان 53 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، فاز آرسنال في 20 مباراة، مقابل 12 لتوتنهام، وتعادلا 21 مرة، وسجل آرسنال 86 هدفًا، مقابل 64 لتوتنهام.

مشاهدة مباراة توتنهام وأرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وقاد ماوريسيو بوكيتينو توتنهام أمام آرسنال في 13 مباراة، حقق لالها الفوز 4 مرات، مقابل 5 تعادلات و5 خسائر، في حين قاد أوناي أيمري مدرب آرسنال الغانرز مباراتين فقط أمام توتنهام، فاز في واحدة وتعادل في الأخرى.

مشاهدة مباراة توتنهام وأرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وقال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام الإنجليزي، إن فوز فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، أمر شبه مستحيل، وأورد: “أصبحت الأمور أصعب بعد الخسارة من بيرنلي وتشيلسي، إنه أمر شبه مستحيل. نحتاج للفوز بكل مبارياتنا، وأن يخسر منافسنا العديد من المباريات. في مثل هذه الفترة تصبح الأمور أكثر صعوبة”.

مشاهدة مباراة توتنهام وأرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي

أما أوناي إيمري مدرب آرسنال فصرح بأنه: “لا توجد إصابات جديدة، جميع اللاعبين في حال جيدة، سنخوض المباراة بأفضل اللاعبين لدينا، والاختبار الأهم يتمثل فيما إذا كان كل لاعب سيؤكد جاهزيته للمشاركة وتقديم المستوى الذي نتمتع به الآن. أريد أن أرى كل لاعب يخوض كل المباريات أمام الفرق الكبيرة، وبقية الفرق أيضا”.

مشاهدة مباراة توتنهام وأرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي

المباراة: توتنهام ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

الملعب: ستاد ويمبلى

التوقيت: اليوم الموافق 2-3-2019 في تمام الساعة 2:30 بتوقيت القاهرة، 3:30 عصرا بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة :

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