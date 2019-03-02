الوئام - متابعات

يستضيف فريق مانشستر يونايتد، اليوم، نظيره ساوثهامبتون، في مشاهدة مباراة مان يونايتد وساوثهامبتون بث مباشر ، اليوم السبت 2-3-2019 ضمن منافسات الجولة الـ 29 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 55 نقطة، بينما يحتل ساوثهامبتون المركز الـ 17 برصيد 27 نقطة.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ومن جانبه، أوضح المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، أولي جونار سولشاير، أن مباراة المان وساوثهامبتون اليوم ستشهد عودة المهاجم ماركوس راشفورد عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مباراة ليفربول، التى انتهت بالتعادل السلبي بملعب أولد ترافورد، في حين يغيب زميله أنطونى مارسيال الذي لا يزال يعانى من إصابة فى فخذه.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وتعرض راشفورد للإصابة خلال التعادل السلبى مع ليفربول فى ملعب “أولد ترافورد” يوم الأحد الماضى، لكنه استكمل المباراة للنهاية بعد نفاد التغييرات الثلاثة.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ولم يشارك مهاجم مانشستر يونايتد البالغ عمره 21 عاما، الذي سجل تسعة أهداف فى الدورى هذا الموسم، فى التشكيلة الأساسية للفريق خلال الفوز 3-1 على ملعب كريستال بالاس يوم الأربعاء الماضى لكنه شارك كبديل فى الشوط الثانى.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

بينما لم يشارك مارسيال فى أى مباراة مع مانشستر يوناتيد منذ استبداله بين الشوطين خلال الخسارة 2-صفر فى ملعب “أولد ترافورد” أمام باريس سان جيرمان فى ذهاب دور الستة عشر لدورى أبطال أوروبا قبل أسبوعين.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ويقدم مانشستر يونايتد مستويات رائعة ونتائج مذهلة منذ إن استلم سولشاير المنصب بصفة مؤقتة في ديسمبر الماضي خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو الذي تمت إقالته من منصبه بسبب تراجع النتائج.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وكان مانشستر يونايتد متخلفًا عن المربع الذهبي للدوري الإنجليزي برصيد 11 نقطة، أما الآن بات على بُعد نقطة وحيدة من التواجد في المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، وهو هدف إدارة النادي بالتواجد في “الشامبيونزليج” الموسم المقبل.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

المباراة: مانشستر يونايتد أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

الملعب: ستاد أورد ترافورد

التوقيت: اليوم الموافق 2-3-2019 في تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة، 6:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

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