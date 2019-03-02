استطلاع: 24% من الشباب في ألمانيا منزعجون من بناء المساجد

الوئام - وكالات

أعرب نحو ربع الشباب في ألمانيا، في استطلاع للرأي، عن انزعاجهم من بناء المساجد في بلدهم.

ووافق على عبارة “يزعجني بناء مساجد باستمرار في ألمانيا” 24% من الألمان الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 25 عاما.

وأظهر الاستطلاع، الذي نشرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم، أن نحو نصف المراهقين والشباب البالغين يرون أنه لا يمكن في ألمانيا أن يتبنى أحد على نحو صريح آراء محددة في موضوعات مثل الهجرة أو الإسلام بدون أن يتم تصنيفه على أنه يميني أو يميني متطرف.

ووافق على هذا الرأي 51% من الشباب المشاركين في الاستطلاع سواء في شرق ألمانيا أو غربها، وكانت نسبة التأييد أعلى بين الذكور والأفراد الذين حصلوا على شهادات تعليمية متدنية، مقارنة بالإناث أو أصحاب الشهادات العليا.

ورأى نحو 25% ممن شملهم الاستطلاع أن معظم وسائل الإعلام لا تقدم تغطية إخبارية نزيهة أو متوازنة عن الأحزاب اليمينية مثل حزب “البديل من أجل ألمانيا”.

وأعربت نسبة 38% من الشباب عن اعتقادها بأن النظام الديمقراطي الذي تم تأسيسه في ألمانيا عقب الحرب العالمية الثانية في خطر، بينما عارض وجهة النظر هذه 57% ممن شملهم الاستطلاع، ولم تبد باقي النسبة رأيها في الأمر.

أجرى الاستطلاع معهد “فورسا” لقياس مؤشرات الرأي، بتكليف من مؤسسة “فريدريش ناومان” الألمانية، خلال الفترة من 22 حتى 27 فبراير الماضي، وشمل 1006 ألمان، تتراوح أعمارهم بين 16 و 25 عاما.