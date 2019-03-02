الوئام - متابعات

يلتقي مساء اليوم، فريق ميلان الإيطالي، ونظيره ساسولو، في مشاهدة مباراة ميلان وساسولو بث مباشر اليوم السبت 2-3-2019 ، ضمن مباريات الأسبوع 26 من الدوري الإيطالي “الكالتشيو”، ويحتل ميلان المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة، بينما يأتي ساسولو في المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة.

مشاهدة مباراة ميلان وساسولو بث مباشر في الدوري الإيطالي

ويغرد فريق يوفنتوس منفردا في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 69 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن وصيفه فريق نابولي، ويأتي ثالثا فريق إنتر ميلان برصيد 47 نقطة.

مشاهدة مباراة ميلان وساسولو بث مباشر في الدوري الإيطالي

يسعى فريق ميلان إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، للقفز إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري، ومن ثم المنافسة على مركز الوصيف.

مشاهدة مباراة ميلان وساسولو بث مباشر في الدوري الإيطالي

وانتهت آخر مباراة لعبها ميلان أمام فريق لاتسيو، في كأس إيطاليا، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في حين تعادل فريق ساسولو مع سبال في آخر مباراة للفريق ضمن منافسات الدوري الإيطالي، بهدف واحد لكل منهما.

مشاهدة مباراة ميلان وساسولو بث مباشر في الدوري الإيطالي

المباراة: ميلان أمام ساسولو في الدوري الإيطالي

الملعب: ستاد سان سيرو

التوقيت: اليوم الموافق 2-3-2019 في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة، 8:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة ميلان وساسولو بث مباشر في الدوري الإيطالي

beIN Sports HD4

المعلق: خالد الحدي