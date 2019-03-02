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ومقاطعة قطر مستمرة

وزير خارجية البحرين: على المجتمع الدولي إقناع الحوثيين بتطبيق الاتفاقات الموقعة

وزير خارجية البحرين: على المجتمع الدولي إقناع الحوثيين بتطبيق الاتفاقات الموقعة
weam.co/576989
الوئام - وكالات

طالب وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، المجتمع الدولي، بإقناع الحوثيين في اليمن بالالتزام بالاتفاقيات التي وقعوا عليها، وتطبيقها.

وقال بن أحمد، في حديث لقناة “سكاي نيوز” إن هناك شبكات إرهابية بعضها مدعومة من الدول ويجب العمل لتفكيكها، مشددا أنه يجب التركيز على سبل مكافحة التطرف والإرهاب، وأن على الدول الإسلامية مجابهة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية.

وذكر وزير خارجية البحرين أنه يجب وضع نظرة شاملة للتعامل مع التنظيمات الإرهابية، ومن ضمنها تنظيم الإخوان المسلمين.

موردا أن قطر لم تغير من سياساتها، ولم تغير أي خطوة في إطار دعمها وإيوائها للجماعات الإرهابية، وعليه فإن مقاطعتها مستمرة إلى أن تغير سياساتها.

وفي سياق متصل، أكد بن أحمد أن إيران تمارس إرهاب الدولة، وتدعم التنظيمات الإرهابية في المنطقة، كما أن العديد من الدول الإسلامية تعاني من الإرهاب المدعوم إيرانيا.

كما رحب الوزير البحريني بالموقف البريطاني الخاص بتصنيف حزب الله كجماعة إرهابية، داعيا دعو الاتحاد الأوروبي وبقية الدول لتصنيف حزب الله على لائحة الإرهاب.

وأكد بن أحمد أن التدخل الإقليمي في سوريا يؤدي إلى تعقيد الأزمة، مطالبا بتعاون دولي أكبر لتحقيق الاستقرار.

 

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