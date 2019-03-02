الوئام - متابعات

يحل مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على بورنموث، في مشاهدة مباراة مان سيتي وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 2-3-2019 ، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي “البريميرليج”.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 2-3-2019

ويحتل مانشستر سيتي وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 68 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول المتصدر، فيما يجعل المنافسة بيهما مشتعلة للتربع على صدارة الدوري الإنجليزي.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 2-3-2019

ويرغب مانشستر سيتي، بقيادة مدربة الإسباني بيب جوارديولا، في الفوز ليتصدر جدول الدوري الأنجليزي، بينما يسعي لاعبو بورنموث، مع مدربهم إدي هاوي، للخروج من اللقاء بنتيجة إيجابية، ورفع رصيدهم من النقاط، إذيحتل فريق بورنموث المركز الثاني عشر في البريميرليج برصيد 34 نقطة.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 2-3-2019

ويواصل السيتيزن مطاردة الريدز بعد فوز صعب بهدف دون رد على حساب وست هام العنيد، وذلك في إطار منافسات الجولة 28 من البريميرليج.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 2-3-2019

بينما يقدم بورنموث موسما جيدا إلى حد ما، حتى الآن، في بطولة الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام أرسنال، وخسروا في هذا اللقاء بخماسية مقابل هدف.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 2-3-2019

المباراة: بورنموث أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

الملعب: ستاد فيتاليتي “دين كورت” بمدينة بورنموث

التوقيت: اليوم الموافق 2-3-2019 في تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة، 6:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 2-3-2019

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