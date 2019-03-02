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ووجه بسرعة الإنجاز

رئيس بلدية محافظة العويقيلة يتفقد أعمال رصف 3629 مترا بالأحياء السكنية

رئيس بلدية محافظة العويقيلة يتفقد أعمال رصف 3629 مترا بالأحياء السكنية
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العويقيلة - الوئام - سعف النماصي:

قام رئيس بلدية محافظة العويقيلة، المهندس عبدالعزيز بن عامر الغشم، بجولة تفقدية بالمحافظة، شملت الأحياء السكنية، المنار، النسيم، الأندلس، والخليج.

حيث تفقد أعمال السفلته الجارية، وشملت تطوير شوارع أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، بطول 3000 متر طولي، وسفلتة شارع عثمان بن عفان، وذلك لربط حي المنار بحي النسيم بطول 629 متر طولي، وكذلك طريق الملك فهد بحي المنار حيث تم مراعاة تصميم الشوارع طبقاً لدليل تصميم البيئة العمرانية، لتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية.

كما وجه الغشم باستكمال أعمال الرصف في شارع الملك سعود بحي الخليج، وتوسعة شارع أبو هريرة بحي الأندلس، كما يجري العمل حاليا لسفلتة عدد من الشوارع داخل الأحياء السكنية.

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