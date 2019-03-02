جامعة جازان: فتح التعاون مع حملة الماجستير والدكتوراه لتدريس مقررات علمية

الوئام - متابعات

أعلنت جامعة جازان عن رغبتها في التعاون مع حملة الماجستير والدكتوراه من المواطنين السعوديين، لتدريس بعض المقررات في عدد من التخصصات الطبية والهندسية والعلمية والنظرية، في مدينة جازان والمحافظات التابعة لها، وفقاً لنظام التعاون مع الكفاءات السعودية، من غير منسوبي الجامعة.

وأوضحت الجامعة أن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين هي:

1- أن يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه أو الماجستير من جامعة معترف بها.

2- أن يكون مجال تخصصه امتدادا للمراحل السابقة.

3- القدرة على التعامل مع الأنظمة التعليمية الإلكترونية.

4- موافقه جهة العمل للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص.

5- ستكون أولوية التعاون لحملة الدكتوراه ثم الماجستير وفق الاحتياج.

لافتة إلى أن المستندات المطلوب إرفاقها مع الطلب هي:

1- صورة من المؤهلات العلمية.

2- صورة الهوية الوطنية.

3- السيرة الذاتية.

4- شهادات الخبرة إن وجدت.

ويتم التقديم عبر الدخول إلى الصفحة الرئيسة لموقع الجامعة عن طريق الرابط، وتحميل المستندات المطلوبة لمن تنطبق عليهم الشروط والضوابط المنظمة للتعاون في جامعة جازان: http://www.jazanu.edu.sa

ويفتح باب التقديم بدءا من تاريخ 03/07/1440هـ ولمدة أسبوع، وحددت الجامعة وسلة للاستفسارات عبر البريد الإلكتروني : ـ vpaa-jobs@jazanu.edu.sa .