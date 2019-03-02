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تقدم لكم الوئام مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم السبت 2-3-2019 إذ يلتقي فريق ريال مدريد، اليوم، مع منافسه التاريخي فريق برشلونة، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري الإسباني.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم السبت 2-3-2019

ومن المتوقع أن تكون تكشيلة النادي الملكي في مباراة اليوم كما يلي: كورتوا، كارفاخال، فاران، راموس، مارسيلو، كاسيميرو، كروس، مودريتش، بيل، فينيسيوس، بنزيمة.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم السبت 2-3-2019

بينما يخوض البارسا مباراة اليوم بتشكيلة تضم تير شتيغن، روبيرتو، بيكيه، أومتيتي، ألبا، بوسكيتس، راكيتيتش، أرثر، ميسي، ديمبيلي، سواريز.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم السبت 2-3-2019

ومنذ ثلاثة أيام، تعرض ريال مدريد لهزيمة مذلة أمام برشلونة، بثلاثية نظيفة، في مباراة الكلاسيكو التي جمعتهما الاربعاء الماضي على ملعب سانتياجو برنابيو في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، ليودع ملوك العاصمة المسابقة.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم السبت 2-3-2019

ويبتعد النادي الكتالوني بصدارة الدوري الإسباني، بفارق تسع نقاط عن ريال مدريد، صاحب المركز الثالث، وتعد خسارة الريال أو تعادله في الكلاسيكو المقام اليوم بمثابة الضربة القاضية لآماله في الفوز بلقب الليغا.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم السبت 2-3-2019

المباراة: ريال مدريد أمام برشلونة في الدوري الإسباني

الملعب: ستاد سنتياجو برنابيو

التوقيت: اليوم الموافق 2-3-2019 في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة 10:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة لبث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم السبت 2-3-2019

beIN SPORTS 1 HD

beIN SPORTS 3 HD

المعلقين : رؤوف خليف، خليل البلوشي، خالد الغول.