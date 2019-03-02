الاحتلال الإيراني يقطع المياه والكهرباء عن الأحوازيين

وكالات - الوئام:

شهدت عدد من قرى مدينة الفلاحية، من بينها قرية البوزي، انقطاعا في إمدادات مياه الشرب لعدة أيام، دون معرفة الأسباب التي أدت الى ذلك، ما أشعل حالة غضب بين المواطنين العاجزين عن تأمين مياه الشرب لهم ولأسرهم.

وذكرت مصادر لقناة “أحوازنا”، اليوم السبت، أن “سلطات الاحتلال قد قطعت المياه عن العديد من القرى، منذ أكثر من يومين، دون إنذار مسبق”.

في سياق متصلن أفادت مؤسسة المياه والكهرباء في مدينة ويس، أن مناطق وأحياء عديدة تشهد انقطاعا متواصلا للكهرباء عنها بحجة صيانة في خطوط وأعمدة الكهرباء.

وبحسب تقارير صحفية، ادعت الدائرة التابعة لنظام الاحتلال أن انقطاع الكهرباء يعود لإجراء عمليات صيانة في بعض خطوط وأعمدة الكهرباء.

في المقابل، أكد عدد من المواطنين أن أحياء المدينة تشهد انقطاعا متواصلا الكهرباء منذ أكثر من شهرين، دون أسباب واضحة. مشددين أن “المؤسسات تصرح بحجج واهية في كل مرة تقطع عنهم المياه والكهرباء”.