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تحت تهديد السلاح

الرياض: ضبط تشكيل عصابي تورط في 25 جريمة سلب

الرياض: ضبط تشكيل عصابي تورط في 25 جريمة سلب
weam.co/577015
متابعات - الوئام:

تمكنت شرطة الرياض ، اليوم السبت، من ضبط تشكيل عصابي، تخصص في سرقة الأموال والمقتنيات الشخصية، تحت تهديد السلاح.

وصرح المقدم شاكر بن سليمان التويجري، المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال على مرتكبيها، أسفرت عن ضبط تشكيل عصابي من 5 مواطنيين، بالعقدين الثاني والثالث من العمر، والقبض عليهم.

وأضاف أن العملية جاءت بعد “توفر الادلة على تورطهم بارتكاب 25 جريمة سلب، بانتحال صفة رجال الأمن واستيقاف الماره وسرقة ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات شخصية تحت تهديد السلاح . وقد جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية”.

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