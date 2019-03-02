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يحل فريق برشلونة، اليوم، ضيفا على غريمه التاريخي فريق ريال مدريد، في إطار مباريات الأسبوع 26 من بطولة الدوري الإسباني “لا ليجا”، في مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت 2-3-2019

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدورى الإسبانى، برصيد 57 نقطة، متفوقا بفارق 7 نقاط على أتلتيكو مدريد صاحب مركز الوصيف، بينما أتي ريال مدريد ثالثا برصيد 48 نقطة.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت 2-3-2019

وحقق البارسا فوزا عريضا على المرينجي، بنتيجة 5 – 1 فى مباراة الدور الأول التي جمعتهما بملعب كامب نو، فيما تعادل الفريقان 1/1 فى ذهاب نصف نهائى كأس ملك إسبانيا على الملعب ذاته.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت 2-3-2019

ويشهد الكلاسيكو اليوم، مواجهات خاصة وفريدة من نوعها، أبرزها لقاء قطبي خط الوسط في الفريقين، لوكا مودريتش، ومواطنه إيفان راكيتيتش.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت 2-3-2019

وقال راكيتيتش، في تصريحات للموقع الرسمي لـ”برشلونة”: “علاقتي بلوكا خاصة جدًا، نلعب سويًا في المنتخب ونتنافس في الليجا، هو يقدم أفضل ما لديه مع فريقه، وأنا أسعى أيضًا لذلك مع فريقي”، وأضاف ضاحكا: “أنا حقًا سعيد لأجل لوكا ولما يقدمه لنفسه ولكن ليس لفريقه”.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت 2-3-2019

المواجهة الأخطر التي يشهدها الكلاسيكو اليوم، بين مهاجم البارسا “البرغوث” ليونيل ميسي، وحارس مرمي الريال “العنيد” تيبو كورتوا.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت 2-3-2019

ويمتلك ميسي سجلا رائعا أمام كورتوا، حين لعب أمامه فى 13 مباراة، سواء فى أتلتيكو مدريد أو تشيلسي، وسجل 9 أهداف في شباكه.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت 2-3-2019

يسعى كورتوا لقيادة فريق ريال مدريد لتحقيق انتصاره الأول ضد برشلونة الموسم الحالى، حيث تعد مباراة اليوم هى الرابعة التى تجمع بين ريال مدريد وبرشلونة بمختلف المسابقات الإسبانية خلال الموسم الحالي.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت 2-3-2019

يغيب عن ريال مدريد في الكلاسيكو ضد برشلونة متوسط الميدان ماركوس يورينتي، بداعي الإصابة، وسيفتقد المرينجي قلب الدفاع ناتشو، بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات، فضلا عن المشاغب سيرجيو راموس

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت 2-3-2019

بينما يلعب الكتالوني مباراة اليوم ضد الريال بدون الثنائي رافينيا وتوماس فيرمايلين بداعي الإصابة، ولن يفتقد برشلونة أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت 2-3-2019

المباراة: ريال مدريد أمام برشلونة في الدوري الإسباني

الملعب: ستاد سنتياجو برنابيو

التوقيت: اليوم الموافق 2-3-2019 في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة 10:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت 2-3-2019

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المعلقين : رؤوف خليف، خليل البلوشي، خالد الغول.