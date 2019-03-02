ناظر لجماهير ناديه: ادعموا جميع اللاعبين والتقصير مني وحدي

ووعد ناظر بتغطية أي تقصير قائلاً: “ووعدي لكم أننا سنستمر ونحاول تغطية أي تقصير والإستمرار في بذل كل ما وسعنا لكي نصل لمرحلة الأمان”.

وإختتم تغريداته بالقول: “أنا واثق في الجهاز الفني وجميع اللاعبين، تفاءلوا بالخير تجدوه”.

جاءت تلك التغريدات عقب تعادل الاتحاد مع نظيره الأهلي في ديربي الغربية ضمن منافسات الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليرتفع رصيد الفريق الاتحادي للنقطة 16.