ناظر لجماهير ناديه: ادعموا جميع اللاعبين والتقصير مني وحدي

وجه الرئيس الاتحادي لؤي ناظر، رسالة، إلى جماهير ناديه العريضة، وذلك عبر حسابه على “تويتر” قائلا: “رجائي من جمهور العميد دعم كل اللاعبين دون أي إستثناء لم ولن يبخل أي منهم بجهد ومكافحة وإنتظام في الفترة السابقة إذا كان هناك أي نوع من التقصير لخدمة الاتحاد فهو مني وحدي”، وتابع: “العلاقة بين اللاعبين والمدرج تاريخياً هي المثلى من بين جميع الجماهير السعودية”.
ووعد ناظر بتغطية أي تقصير قائلاً: “ووعدي لكم أننا سنستمر ونحاول تغطية أي تقصير والإستمرار في بذل كل ما وسعنا لكي نصل لمرحلة الأمان”.
وإختتم تغريداته بالقول: “أنا واثق في الجهاز الفني وجميع اللاعبين، تفاءلوا بالخير تجدوه”.
جاءت تلك التغريدات عقب تعادل الاتحاد مع نظيره الأهلي في ديربي الغربية ضمن منافسات الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليرتفع رصيد الفريق الاتحادي للنقطة 16.