البنوك السعودية تنفي استخدام بصمة الوجه بدلا من الرقم السري

متابعات - الوئام:

نفى المتحدث باسم البنوك السعودية ما تداولته عدد من وسائل التواصل الاجتماعي حول توجه بعد المصارف لاستخدام بصمة الوجه بدلا من الرقم السري في عمليات السحب من ماكينات ATM.

وقال طلعت زكي حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث الرسمي باسم البنوك السعودية، إن ما تم تداوله بوسائل الإعلام والتواصل عن توجه البنوك السعودية لإطلاق تقنية جديدة قريبا تتيح لعملاء المصارف استخدام بصمة الوجه بدلاً من الرقم السرّي لعمليات السحب والاستغناء عن بطاقات الصراف الآلي، عار تماما من الصحة وليس دقيقا.

وطالب حافظ، في بيان له ردا على تلك الأخبار، الجميع، بضرورة التأكد من صحة الأخبار من مصادرها الرسمية قبل نشرها.