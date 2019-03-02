وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يزجون بأبناء القبائل للحرب تحت تهديد السلاح

الوئام - متابعات

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن المليشيات الحوثية تكثف عمليات التجنيد الإجباري للمواطنين من أبناء القبائل في محافظات(عمران،حجة،المحويت) خلال الايام الماضية،وتزج بهم تحت تهديد السلاح للقتال في صفوفها بعد الهزائم التي لحقتها والخسائر البشرية القاسية التي منيت بها واتساع رقعة الرفض الشعبي في محافظات شمال الشمال.

وأضاف الإرياني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن البلاغات الميدانية التي وصلتنا من عدد من المناطق أكدت إجبار المليشيات الحوثية الإيرانية للمواطنين في القرى الواقعة في تلك المحافظات بين التوجه للجبهات بالقوة أو تسليم أحد أبنائهم، بعد حصولها على بيانات كاملة بعدد أفراد كل أسرة بتعاون المشرفين المعينين من قبل المليشيا الإرهابية.

وطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمبعوث الخاص ومنظمات حقوق الإنسان، بالتحقيق في عمليات التجنيد الإجباري التي تنفذها المليشيات الحوثية في مناطق سيطرتها واقتياد الاطفال للجبهات بقوة السلاح بعد عزوف أبناء القبائل عنها،باعتبارها عمليات قتل جماعي وجرائم حرب.