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الملحقية الثقافية بأمريكا تحذر المبتعثين من «مكالمات مشبوهة»

الملحقية الثقافية بأمريكا تحذر المبتعثين من «مكالمات مشبوهة»
weam.co/577083
الوئام - متابعات

حذرت الملحقية الثقافية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، الطلاب المبتعثين من الرد على المكالمات المشبوهة، والتي تدّعي علاقتها بإدارة الضرائب الأمريكية وتطالبهم بدفع مبالغ مالية.

وأوضحت الملحقية في بيان، أن إدارة الضرائب لا تستخدم هذه الأساليب في جمع الضرائب، لذا فعليهم أخذ الحيطة والحذر من ذلك.

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