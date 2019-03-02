الملحقية الثقافية بأمريكا تحذر المبتعثين من «مكالمات مشبوهة»

الوئام - متابعات

حذرت الملحقية الثقافية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، الطلاب المبتعثين من الرد على المكالمات المشبوهة، والتي تدّعي علاقتها بإدارة الضرائب الأمريكية وتطالبهم بدفع مبالغ مالية.

وأوضحت الملحقية في بيان، أن إدارة الضرائب لا تستخدم هذه الأساليب في جمع الضرائب، لذا فعليهم أخذ الحيطة والحذر من ذلك.