الملحقية الثقافية بأمريكا تحذر المبتعثين من «مكالمات مشبوهة»

حذرت الملحقية الثقافية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، الطلاب المبتعثين من الرد على المكالمات المشبوهة، والتي تدّعي علاقتها بإدارة الضرائب الأمريكية وتطالبهم بدفع مبالغ مالية.
وأوضحت الملحقية في بيان، أن إدارة الضرائب لا تستخدم هذه الأساليب في جمع الضرائب، لذا فعليهم أخذ الحيطة والحذر من ذلك.
تعميم| تود الملحقية الثقافية تنبيه أبنائنا الطلاب بالحذر من الرد على المكالمات المشبوهة والتي تدّعي علاقتها بإدارة الضرائب الأميركية وتطالب بدفع مبالغ مالية، كما نود الإشارة إلى أن إدارة الضرائب لا تستخدم هذه الأساليب في جمع الضرائب. لذا يجب أخذ الحيطة والحذر والله يحفظكم ويرعاكم
— Sacm (@SACM_USA) March 1, 2019