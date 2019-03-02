حساب “فيفا” يتفاعل مع هدف عمر السومة ويرشحه لجائزة بوشكاش

إبراهيم آل صالح - الوئام

احتفى حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم الـFIFA الرسمي باللغة العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بالهدف الذي سجله المحترف السوري مهاجم الأهلي عمر السومة على طريقة “المقص”، حيث سجل هدف التعادل لفريقه أمام الغريم التقليدي الاتحاد ضمن بطولة دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.