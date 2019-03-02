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إنشاء اتحاد سعودي للأولمبياد الخاص برئاسة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان

إنشاء اتحاد سعودي للأولمبياد الخاص برئاسة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان
weam.co/577099

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، قراراً بإنشاء الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص، واعتماد صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان رئيسًا له.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان مشاركة المملكة في دورة الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية 2019، المقرر إقامتها في أبوظبي خلال مارس الجاري.

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