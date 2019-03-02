صحف جزائرية: أنباء عن تعديل حكومي وتغييرات كبرى سيعلن عنها قريبا

الوئام - متابعات

أفادت تقارير صحفية جزائرية عن تعديل حكومي مرتقب وتغييرات كبرى سيعلن عنها قريبا.

تناقلت وسائل إعلام، اليوم السبت، أنباء عن عودة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى البلاد بعد رحلة علاجية في جنيف.

وتغلق الأمانة العامة للمجلس الدستوري الجزائري، منتصف ليل الأحد الثالث من مارس، أبوابها أمام تلقي طلبات المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، في وقت سابق، خبر تعيين عبدالغني زعلان مديراً لحملة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الانتخابية، خلفاً لعبد المالك سلال.

ويأتي التغيير عشية آخر أجل لإيداع ملفات الرتشخ لانتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل المقبل، ووسط احتجاجات شعبية رافضة لترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة.

ويخلف عبد الغني زعلان، عبد المالك سلال بعد الكشف عن تسجيل صوتي تحدث فيه سلال عن إمكانية استخدام السلاح ضد المتظاهرين.

مدير حملة الرئيس بوتفليقة، الجديد، هو وزير الأشغال في حكومة أحمد أويحيى ووالي وهران السابق، وأحد الإطارات الشابة في السلطة الجزائرية.