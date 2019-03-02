وزير الخارجية البريطاني يشيد بدور المملكة في مجال سلامة المرضى

أشاد معالي وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في مجال سلامة المرضى، مثمناً رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للقمة الوزارية العالمية الرابعة لسلامة المرضى .

ونوه في تصريح صحفي على هامش القمة التي انطلقت اليوم في محافظة جدة بجهود معالي وزير الصحة وما بذلته وزارة الصحة لتنظيم هذه القمة، وقال : “في كل عام يخسر العالم ملايين الأرواح بسبب الأخطاء الطبية، نتيجة لعدم التعلم من تلك الأخطاء وعدم تصحيح المسار في هذا المجال”.

وأضاف: “نجتمع اليوم في المملكة في مناسبة تجمع المهتمين بالصحة في دول العالم حتى يجدوا حلولاً، مشيراً إلى أنه ستكون هناك قمة وزارية في كل عام تبحث في هذا المجال، عاداً هذه القمة إستثنائية، حيث أن المملكة تقود حركة سلامة المرضى في العالم، إضافة إلى أن المركز السعودي لسلامة المرضى يقوم بعمل مميز.

وأشار إلى أن هذه القمة حققت رقماً قياسياً في المملكة من حيث عدد المشاركين في دلالة واضحة على أهمية هذه المناسبة على المستوى العالمي لتحقيق الأهداف التي يطمح إليها الجميع في مجال سلامة المرضى.