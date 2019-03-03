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بحسب ما أعلن المرصد السوري

«تحرير الشام» ترد على إستهداف المطعم بإعدام 10 دواعش في إدلب

«تحرير الشام» ترد على إستهداف المطعم بإعدام 10 دواعش في إدلب
weam.co/577136
إدلب (سوريا) - الوئام:

أعدمت هيئة تحرير الشام التي تسيطر على محافظة إدلب السورية السبت عشرة أشخاص أكدت انتماءهم الى تنظيمداعش الارهابي ردا على اعتداء استهدف مطعما في مدينة إدلب الخميس الماضي بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان.

وكان ثمانية عناصر من هيئة تحرير الشام قتلوا الخميس في تفجير انتحاري استهدف مطعما في مدينة إدلب، بحسب المرصد.
وقال المرصد مساء امس السبت أن الهيئة أعدمت عشرة مقاتلين قالت إنهم خلايا لتنظيم داعش كانوا اعتقلوا في ـوقات سابقة، امام المطعم الذي فجر نفسه فيه مقاتل يرجح أنه من التنظيم.

ونقلت شبكة إباء الاخبارية التابعة لهيئة تحرير الشام أنها نفذت ظهر اليوم السبت حد الحرابة بحق 10 من خلايا عصابات البغدادي الخوارج، وجاء هذا بعد يوم من تفجير أحد أفراد العصابة نفسه داخل مطعم فيوجن في مدينة إدلب.

وتشهد محافظة إدلب نزاعات داخلية دامية أدت الى اتفاق لوقف اطلاق النار تم التوصل اليه في الحادي عشر من يناير الماضي، أتاح لهيئة تحرير الشام التابعة لتنظيم القاعدة ان تبسط سيطرتها على كامل هذه المنطقة.

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